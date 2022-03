Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Gleitschirmfliegerin verunglückt; Kraftstoffdiebstahl; Arzt angegriffen

Reutlingen (ots)

Bei Vorfahrtsmissachtung verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag auf der Steinenbergstraße gekommen. Dort war ein 45-jähriger BMW-Lenker kurz nach 16.30 Uhr stadteinwärts unterwegs, als ihm von einem aus der Einmündung zum Klinikum kommenden, 26 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der VW kollidierte mit der rechten Seite des BMW, wodurch an diesem das Airbag-System auslöste. Bei dem Unfall verletzten sich der 45-Jährige sowie seine zehnjährige Mitfahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand in Oberesslingen

In der Friedrich-Ebert-Straße in Oberesslingen ist am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ein geparkter Skoda in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei waren im Bereich der Motorhaube bereits eine Rauchsäule sowie Flammen zu sehen. Die alarmierte Feuerwehr hatte die Situation rasch im Griff und den Brand gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung war auch eine Schaufensterscheibe in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte das Feuer durch einen gefüllten Aschenbecher verursacht worden sein, der von einem Fenstersims auf den geparkten Wagen gefallen war. (mr)

Esslingen (ES): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Auf der Breslauer Straße sind am Mittwochnachmittag ein Pkw und ein Motorradfahrer miteinander kollidiert. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 42 Jahre alter Mann mit einem Opel in Richtung Schorndorfer Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts, von einem Seitenarm der Breslauer Straße herkommenden 17-Jährigen, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Der Jugendliche wollte seinerseits nach links in Richtung Weiherstraße abbiegen und fuhr dabei nicht äußerst rechts. Zu Beginn des Einmündungsbereichs kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 17-Jährige ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 8.000 Euro. (mr)

Neuffen (ES): Gleitschirmfliegerin verunglückt

Ein Pilotenfehler könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Absturz einer Gleitschirmfliegerin am Mittwochnachmittag in Neuffen gewesen sein. Die 57 Jahre alte Pilotin war gegen 17 Uhr vom Startplatz Nord gestartet. Unmittelbar nach dem Start klappte eine Seite des Schirms um, sodass die Frau in den Steilhang unterhalb der Startbahn stürzte. Die Bergwacht, die mit drei Fahrzeugen und elf Rettern im Einsatz war, barg die Verletzte aus dem schwer zugänglichen Gelände. Sie wurde nachfolgend von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): Diesel gestohlen (Zeugenaufruf)

Etwa 1200 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Dornierstraße gestohlen. Zwischen 17.15 Uhr und 6.15 Uhr brachen sie an vier dort auf einem Parkplatz abgestellten Lastwagen die Kraftstofftanks mit brachialer Gewalt auf und schlauchten den Diesel ab. Da dies zum einen eine längere Zeit gedauert haben dürfte und zudem ein größeres Fahrzeug wie ein Transporter zum Abtransport notwendig war, hofft der Polizeiposten Oberesslingen, dass die Diebe aufgefallen sind. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 0711/310576812 entgegen. (cw)

Albstadt (ZAK): Heckenbrand in Lautlingen

Aus noch unbekannter Ursache hat am Mittwochnachmittag, kurz vor 18 Uhr, in der Zelterstraße in Lautlingen eine Thujahecke zwischen zwei Gebäuden Feuer gefangen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurden rund 20 Meter der zwei Meter hohen Hecke durch die Flammen zerstört. Die Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Vorläufigen Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden etwa 5.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Arzt mit Schlägen schwer verletzt

Ein Arzt einer Klinik in der Robert-Koch-Straße in Truchtelfingen ist am späten Mittwochabend angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verhielt sich gegen 23.40 Uhr ein 17-Jähriger zunehmend aggressiv, weil er offenbar mit der medizinischen Behandlung einer 40 Jahre alten Verwandten unzufrieden war. Daraufhin soll der Jugendliche dem Arzt Schläge ins Gesicht versetzt haben. Im weiteren Verlauf soll auch die 40-Jährige auf den Mediziner eingeschlagen haben. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Gegen den Jugendlichen sowie die 40-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Gegen Gartenmauer gekracht

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend mit ihrem Wagen gegen eine Gartenmauer gekracht. Die 38-Jährige war mit einem Renault gegen 20.40 Uhr auf der Bickelsberger Straße unterwegs, als sie auf der Ortsdurfahrt eigenen Angaben zufolge einer querenden Katze auswich. Der Pkw kam in der Folge von der Straße ab und kollidierte frontal mit einer Gartenmauer. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Da bei der 38-Jährigen ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille ergab, musste sie noch eine Blutprobe abgeben. (mr)

