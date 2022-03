POL-RT: Taxifahrer angegriffen (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Neuhausen (ES): Brand am Sauhag Am Waldrand des Sauhag, in der Nähe der L 1202 in Richtung Wolfschlugen, ist am Mittwochvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin gegen elf Uhr zum Brandort aus. Dort hatten die Flammen bereits Bäume, einen Holzstapel sowie einen Lattenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Letzterer brannte auf rund 15 Metern nieder. Eine bereits hohle Eiche musste gefällt werden. ...

