POL-KN: (VS-Villingen) Beim Anfahren Auto übersehen (01.02.2023)

Konstanz-Wollmatingen (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, hat ein unbekannter Täter absichtlich zwei vor dem Gebäude Zimmerweg 5 abgestellte Autos zerkratzt. An den beiden silberfarbenen Wagen, einem Audi A6 und einem VW Golf, entstand durch die Tat Sachschaden in Höhe von je etwa 1000 Euro. Hinweise zu der ...

