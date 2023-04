Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Rüttelplatte entwendet

Neuenkirchen (ots)

Von der Baustelle an der Wettringer Straße haben Unbekannte in Höhe des Naturfreibades eine Rüttelplatte entwendet. Die Rüttelplatte wurde von Bauarbeitern am Donnerstag (06.04.) gegen 17.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als die Arbeiter am Dienstagmorgen (11.04.) gegen 08.30 Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen wollten, stand die Rüttelplatte nicht mehr dort. Wie die Täter das schwere Gerät entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell