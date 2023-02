Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vor Müllfahrzeug getreten und verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Entsorgungsfahrzeug und einem Fußgänger kam es am Donnerstagmorgen in der Straße "Eichenknick". Gegen 8:30 Uhr war das Müllfahrzeug dort unterwegs, als ein am rechten Fahrbahnrand gehender Fußgänger in der Vorwärtsfahrt passiert wurde. Dieser soll sich nach bisherigen Erkenntnissen in diesem Moment nach links, vor das Fahrzeug bewegt haben und wurde dadurch erfasst. Der 80 Jahre alte Mann stürzte in der Folge und verletzte sich hierdurch schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/rs

