Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - In Wohnung eingebrochen

Gaggenau (ots)

Die Eigentümerin eines Anwesen in der Nelkenstraße stellte am Mittwochabend fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter haben sich wohl unbefugten Zutritt über die Kellertüre verschafft. Im Inneren wurden sämtliche Zimmer im gesamten Haus durch die Eindringlinge durchwühlt. Die Ermittlungen über den entstandenen Sachschaden und des Diebesgutes dauern noch an. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen und erbitten Hinweise unter der Rufnummer: 07225 9887-0.

/mz

