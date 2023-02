Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rust (ots)

Bislang unbekannten Einbrecher sind am Mittwochabend zwischen 16:30 Uhr und 22:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße eingestiegen. Nachdem sich die Eindringlinge Zutritt zu den Wohnräumen verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld und Schmuck und verschwanden mit der gemachten Beute in der Dunkelheit. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07822 78933-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Rust in Verbindung.

