Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fahrradunfall mit Leichtverletztem

Pedelecfahrer kommt zu Fall

Kamen (ots)

Am Samstag, den 23.07.2022 gegen 13:00 Uhr, befuhren ein 36jähriger Recklinghausener und ein 35jähriger Ratinger mit ihren Pedelecs die Kamener Bergstraße in nordwestliche Richtung, als der 35jährige mit seinem Vorderrad das Hinterrad des vor ihm fahrenden 36jährigen leicht touchiert. Hierdurch verlor er das Gleichgewicht und kam mit seinem Rad zu Fall. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn verletzte sich dieser leicht im Rückenbereich. Der Verunfallte wurde vorsorglich, nach erster medizinischer Versorgung am Unfallort, einem Krankenhaus zugeführt und dort ambulant behandelt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Pedelec des Verunfallten.

