Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Spielhalle - Täter halten Opfer Messer an den Hals

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 11.05.2021, überfielen drei Männer eine Spielhalle in der Frankfurter Straße und entkamen nach einer Flucht vor der Polizei.

Gegen 01:00 Uhr plante eine 19-jährige Angestellte einer Spielhalle ihren Feierabend. Sie wurde durch ihren Lebensgefährten (19) abgeholt. Drei männliche Täter überwältigten zunächst den Lebensgefährten unter Vorhalt einer Pistole und von Messern und zwangen die Angestellte die bereits verschlossene Spielhalle nochmals zu öffnen.

Hier nahmen die Männer die Tageseinnahmen an sich und suchten nach weiterer Beute. Währenddessen konnte der Spielhallenbesitzer die Geschehnisse in der Spielothek über die Videoüberwachung beobachten und informierte die Polizei. Als die Räuber das Gebäude verließen, sahen sie die herannahenden Polizisten und ergriffen hastig die Flucht in verschiedene Richtungen (Frankfurter Straße, Tuchmacherstraße). Sie konnten mit der Beute aus Bargeld und Schmuck unerkannt entkommen. Die beiden 19-Jährigen blieben leicht verletzt.

Die Räuber werden durch ihre Opfer als südländisch bzw. arabisch aussehend und zirka 20-jährig beschrieben. Sie waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Der Täter mit der Pistole war auffällig schlank. Er trug eine Baseballkappe und eine blaue OP-Maske. Unter seiner schwarzen Weste befand sich ein weißer Pullover. Er hatte dunkle, lockige Haare und sprach einwandfreies Deutsch. Der erste Messer-Täter war kräftig bzw. massig. Er trug ebenfalls eine blaue OP-Maske und ein T-Shirt. Er hatte kurze, dunkle Haare und sprach einwandfreies Deutsch. Der zweite Messer-Täter war ebenfalls mit einem T-Shirt bekleidet. Die Zeugen beschrieben seine kaum verständliche Aussprache mit sehr starkem Akzent, der arabisch klang. Die Polizisten konnten bei ihrer Fahndung eine Baseballkappe, sowie eine durchgeladene Schreckschusswaffe auffinden.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer kann etwas zu den beschriebenen Personen sagen oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell