Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen (09.05.2022)

Hilzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Auffahrunfall, der sich am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Hebelsteinstraße ereignet hat. Eine 24-jährige Frau war mit einem Porsche Macan auf der Hebelsteinstraße in Richtung "Breiter Wasmen" unterwegs. Hinter dem Porsche Macan fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit einem Porsche Cayenne. An der Einmündung zum "Breiter Wasmen" bremste die junge Frau um nach links abzubiegen. Dies erkannte der Fahrer des Porsche Cayenne zu spät und krachte in das Heck des vorausfahrenden Porsche Macan. Die 24-Jährige erlitte durch den Aufprall leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

