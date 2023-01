Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Fahrzeugen - Zeuge beobachtet Autoaufbrecher in seinem Wagen

Herford (ots)

(sf/um) Gestern Abend (31.01.), gegen kurz nach zehn, traute der Besitzer eines VW seinen Augen nicht. Er beobachtete vor dem Haus an der Brudtlachtstraße zwei Autoaufbrecher in dessen PKW. In dem Moment, als er die bislang unbekannten Täter ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung Innenstadt. Die anschließend verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die ohne Erfolg verlief. Der Schaden muss noch zusammengetragen werden. Die Täter entwendeten die Zulassungsbescheinigung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

