Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter kommen durch Garage

Bünde (ots)

(sls) Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses am Bösebergweg in Bünde am Samstagnachmittag. Gleich nach Öffnen der Haustür wurden offene Schränke und Schubladen bemerkt, die augenscheinlich durchwühlt und durchsucht wurden. Erste Auswertung von Spuren ergab, dass unbekannte Täter, in Abwesenheit der Bewohner, sich Zugang über eine Garagentür zum Wohnhaus machten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. In einem der Wohnräume brachen sie einen Safe auf. Letztendlich wurde Bargeld in vier-stelliger Höhe, sowie mehrere hochwertige Uhren mitgenommen. Anschließend wurden einige Räume mit verschiedenen Flüssigkeiten verunreinigt und die Täter flüchteten durch die Garagentür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die in der Zeit von Donnerstagabend (26.1.) bis zum Samstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

