POL-HF: Wendemanöver misslingt- Mercedes schleudert in Graben

Spenge (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (28.1.) wurden Polizeibeamte zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Meller Straße in Spenge gerufen. Bei Eintreffen der Beamten stand ein stark beschädigter grauer VW Caddy auf der Fahrbahn und eine schwarze Mercedes G-Klasse befand sich seitlich im Graben neben der Straße. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 71-Jähriger aus Herford die Meller Straße in Richtung Melle. Kurz vor der Hausnummer 44 beabsichtigte mit seinem Fahrzeug zu wenden und fuhr deshalb zunächst weiter rechts an den Fahrbahnrand, um dann nach links zu drehen. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 60-jähriger Engeraner mit seinem Mercedes in gleicher Richtung und wollte am rechten Fahrbahnrand kurzzeitig haltenden VW Caddy vorbeifahren. Plötzlich scherte der Herforder nach links aus, um zu wenden und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Mercedes in den anliegenden Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und begeben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Sowohl der Mercedes, als auch der VW Caddy mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

