Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Ostwig-Gevelinghausen (ots)

Am 09.04.2022 kam es um 02:45 Uhr auf der K15 zwischen Gevelinghausen und Ostwig zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten jungen Erwachsenen. Ein 21jähriger Mann aus Bestwig befuhr mit seinem Pkw VW Golf die K15 aus Richtung Gevelinghausen in Richtung Ostwig. Im Fahrzeug befanden sich weiterhin ein 18jähriger und ebenfalls 21jähriger Bestwiger. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Pkw auf bislang nicht geklärter Ursache ins Schlingern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam es zur Kollision mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall wurden alle drei Männer in dem Fahrzeug schwer verletzt. Fahrer und Beifahrer vorne konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Der hinten sitzende Beifahrer war eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Da aus dem Fahrzeug Flüssigkeiten ausgelaufen sind, muss das Erdreich an dieser Stelle ausgebaggert werden. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell