Polizei Hagen

POL-HA: Polizist in Freizeit stoppt Ladendieb

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 05.11.2022, hielt sich ein Polizist in seiner Freizeit gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Mittelstraße auf. Dort bemerkte er einen 22-Jährigen, der sich auffällig verhielt. Wenig später steckte er mehrere Wodkaflaschen in eine Papiertüte und schlich zurück zum Eingang. Hier wartete er, bis eine Kundin den Laden betrat und sich die Schranke öffnete. Der 22-Jährige versuchte zu entkommen. Der Polizist schritt ein und hielt den Mann fest. Dieser versuchte zunächst, den Ordnungshüter mit falschen Daten zu seiner Person zu täuschen. Zwei Streifenpolizisten nahmen ihrem Kollegen den Dieb ab und brachten den Gauner auf die Wache, wo seine Identität festgestellt werden konnte. Gegen ihn wird eine Anzeige vorgelegt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell