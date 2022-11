Polizei Hagen

POL-HA: Mann tritt immer wieder alkoholisiert auf die Fahrbahn - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Hagen-Dahl (ots)

Nachdem ein 29-jähriger Hagener am Samstag (05.11.2022) in der Prioreier Straße mehrfach auf die Fahrbahn lief und nach vorbeifahrenden Fahrzeugen trat, musste er in Gewahrsam genommen werden. Als Polizisten den augenscheinlich alkoholisierten Mann kontrollierten, verhielt er sich außerordentlich distanzlos sowie unkooperativ und leistete Aufforderungen, wie etwa seine Personalien zu nennen, nur widerwillig Folge. Zunächst erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis, der 29-Jährige gab daraufhin an, nach Hause gehen zu wollen. Etwa 20 Minuten später meldeten Anrufer jedoch erneut einen Mann, der unvermittelt auf die Fahrbahn tritt. Die Einsatzkräfte trafen auch bei diesem Einsatz auf den Hagener und nahmen ihn gegen 23.15 Uhr zur Verhinderung von unmittelbar bevorstehenden Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. (arn)

