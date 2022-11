Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr

Hagen-Altenhagen (ots)

Samstag (05.11.2022) gegen 22.15 Uhr verständigten zwei Hagener die Polizei, nachdem es zu einer gefährlichen Körperverletzung kam. Ein 51-Jähriger war in Begleitung eines 20-Jährigen mit seinem Seat von der Altenhagener Straße aus kommend die Wittekindstraße hinauf gefahren. Auf Höhe der Kreuzung zur Adolfstraße hätte ein weißer Mercedes geparkt, aus dem plötzlich zwei Männer aussteigen. Sie seien auf den Seat des 51-Jährigen zugekommen, hätten gegen das Fahrzeug geschlagen und lautstark gesagt, dass er zu schnell gefahren sei. Als der 51-Jährige die Männer zur Rede stellen wollte, hätten diese mit geballten Fäusten auf ihn eingeschlagen. Als er zu Boden ging, traten sie ihn zudem. Anschließend seien die Täter in Richtung Altenhagener Straße geflüchtet. Die Polizei konnte zwei Männer in der Adolfstraße ausfindig machen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Zurzeit wird geprüft, ob die 34- und 42-jährigen Männer mit der gefährlichen Körperverletzung in Verbindung stehen. Der 42-Jährige gab an, dass er sich aufgrund des Fahrmanövers mit dem 51-Jährigen stritt, geschlagen habe er ihn jedoch nicht. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

