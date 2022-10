Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Altstadt: 21-Jährige betrunken mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen war in Heidelberg eine 21-Jährige Frau mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Die 21-Jährige fiel einer Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gegen 03:45 Uhr in der Hauptstraße auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der 21-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihr wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

