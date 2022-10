Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Mit 1,12 Promille im Straßenverkehr unterwegs.

Mannheim (ots)

Am Samstag, 08.10.2022 gegen 01:23 Uhr wurde ein 43-jähriger PKW-Fahrer in Mannheim im Bereich der Frankenthaler Straße/ Bürstadter Straße, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise, einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Weiterfahrt war für den Fahrer beendet und er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier verbracht. Nach Durchführung der Maßnahme wurde der Fahrzeugführer von der Dienststelle entlassen, der Führerschein wurde zuvor einbehalten und wird zur Entziehung der Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. Der Mann muss sich nun aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

