POL-GT: Alkoholisierter Pedelecfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am späten Samstagabend (27.08., 22.00 Uhr) bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Tulpenweg den Einbruch in ihre Wohnung. Nachdem die Zeugin nach Hause kam, vernahm sie verdächtige Geräusche auf dem angrenzenden Garagendach und entdeckte kurz darauf den Einbruch in ihrer Wohnung. Den Erkenntnissen nach verschaffte sich zuvor ein bislang unbekannter ...

