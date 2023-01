Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tresor aus Restaurant entwendet- Rollwagen zum Transport genutzt

Herford (ots)

(sls) Durch die Mitarbeiterin eines Fast-Food-Restaurants wurde ein Einbruch in das Lokal an der Wittekindstraße am Donnerstagmorgen (26.1.) bemerkt. Als sie gegen 08.10 Uhr das Geschäft aufschloss, bemerkte sie sofort, dass einer in den Räumlichkeiten befindlicher Tresor entwendet wurde. Nach ersten Ermittlungen wurde das Restaurant am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. In der Zeit bis Donnerstagmorgen drangen über eine Zugangstür zum Lager in das Innere und rissen einen Tresor samt Inhalt aus der Verankerung. Die Unbekannten nutzten augenscheinlich einen Rollwagen, um den Tresor aus dem Objekt zu transportieren. Im Tresor befand sich ein Geldbetrag in fünf-stelliger Höhe. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Auswertung von Spuren- und Videomaterial dauert zur Zeit noch an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

