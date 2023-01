Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glatteis führt zu Unfall- VW Crafter landet auf Grünfläche

Bünde (ots)

(sls) In Folge überfrierender Nässe kam es am Donnerstagmorgen (26.1.) zu einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt der BAB 30 an der Abfahrt Bünde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 07.00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Freren die A 30 aus Richtung Osnabrück kommend in Richtung Hannover. An der Ausfahrt Bünde beabsichtigte der VW Crafter-Fahrer die Autobahn zu verlassen und auf die Hansastraße einzubiegen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den anliegenden Grünstreifen. Hierbei überschlug sich der VW im Kabinenbereich und kam letztendlich auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer hierbei im Rücken- und Beinbereich schwer verletzt. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Ein 53-jähriger Insasse blieb unverletzt. Mit Unterstützung der zuständigen Autobahnpolizei und Abschleppkräften wurde der VW Crafter von der Grünfläche gezogen und abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

