Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrecher scheitert an Haustür- Zeugen beobachten Täter

Spenge (ots)

(sls) Am frühen Freitagmorgen (27.1.) wurde eine bislang unbekannte Person dabei beobachtet, wie sie sich an einer Haupteingangstür einer Fleischerei an der Bünder Straße zu schaffen machte. Als die männliche Person durch einen herannahenden Zeugen bemerkt wurde, flüchtete dieser in Richtung einer anliegenden Tankstelle. Im Anschluss wurden an der Tür entsprechende Aufbruchspuren festgestellt. Eine anschließende Fahndung nach der flüchtenden Person verlief bislang negativ. Durch einen unterstützenden Diensthund konnte sowohl am Tatort, als auch im Nahbereich entsprechendes Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

