Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand bei Personenkontrolle- Polizeibeamter leicht verletzt

Löhne (ots)

(sls) Durch Zivilbeamte der Polizei Herford wurde am Mittwochnachmittag (25.1.) eine männliche Person dabei beobachtet, wie dieser augenscheinlich eine Fußmatte aus der Auslage eines Fachgeschäftes an der Oeynhauser Straße mitnehmen wollte, ohne diese zu bezahlen. Als der Tatverdächtige sich vom Geschäft fußläufig entfernte, wurde er durch Polizeibeamte im Bereich der Werrestraße angesprochen und kontrolliert. Trotz mehrfacher Aufforderung sich kooperativ zu verhalten und seine Personalien anzugeben, verhielt sich der Mann aggressiv und leistete erheblichen Widerstand bei der Überprüfung. Er versuchte sich mehrfach der Kontrolle durch Weitergehen zu entziehen. Mit einfacher körperlicher Gewalt musste er anschließend auf dem Gehweg fixiert und weitere Fluchttendenzen unterbunden werden. Der Mann leistete dabei weiterhin erheblichen Widerstand und Biss einem Polizeibeamten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen in die Hand. Der Beamte erlitt dadurch eine Verletzung, die anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 44-Jährigen Mann aus Polen handelt, der auch in Deutschland keinen festen Wohnsitz besitzt. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Herford verbracht. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen und der Entrichtung einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Sicherheitsleistung konnte er das Gewahrsam wieder verlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell