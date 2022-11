POL-HAM: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 23. November, zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Brehmstraße eingebrochen. Nachdem die Einbrecher die Terrassentür aufhebelten, gelangten sie in die Erdgeschosswohnung und durchwühlten dort mehrere Behältnisse und Schränke. Anschließend hebelten sie die Eingangstür der Obergeschosswohnung auf und durchsuchten dort ebenfalls mehrere ...

