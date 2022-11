Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus in Westtünnen

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 23. November, zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Brehmstraße eingebrochen.

Nachdem die Einbrecher die Terrassentür aufhebelten, gelangten sie in die Erdgeschosswohnung und durchwühlten dort mehrere Behältnisse und Schränke. Anschließend hebelten sie die Eingangstür der Obergeschosswohnung auf und durchsuchten dort ebenfalls mehrere Räume.

Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell