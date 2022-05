Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Armaturenbrett und Mittelkonsole aus BMW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (23.05.) alarmierte ein 57-jähriger Lindlarer gegen 07:15 Uhr die Polizei, nachdem er den Diebstahl aus seinem BMW bemerkt hatte. Zuvor hatte er sein Fahrzeug am Vortag gegen 19:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Franz-Heider-Straße geparkt.

Das Dreiecksfenster an der hinteren Tür der Beifahrerseite wurde eingeschlagen. Im vorderen Bereich des BMW wurde das Armaturenbrett ausgebaut sowie das fest verbaute Navigationssystem und die Mittelkonsole gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtigens gehört oder gesehen haben. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

