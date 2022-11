Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Alsfeld. Mehrere Zeugen bemerkten am Mittwoch (09.11.), gegen 17.00 Uhr, im Bereich eines Kinderspielplatzes in der Goethestraße einen Mann, der keine Kleidung trug. Er flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Rodenbergstraße/ Lessingstraße. Der Mann kann als etwa 1,85 Meter groß, circa 30 Jahre alt, kurze dunkel blonde Haare beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er keine Kleidung und machte auf dem Spielplatz Hampelmänner. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: PK Fischer, Polizeistation Alsfeld

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

