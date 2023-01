Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kollision mit Gegenverkehr- Verursacher ins Krankenhaus

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Freitagnachmittag (27.1.) zu einer Kollision zwischen zwei entgegen kommenden Fahrzeugen auf der Mindener Straße. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befand sich ein 78-jähriger Fahrer eines grauen Renault Captur auf der Mindener Straße stadtauswärts. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mindener mit seinem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 175 nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegen kommenden roten Renault einer 75-Jährigen aus Herford zusammen. Die Herforderin versuchte noch stark abzubremsen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der graue Renault schleuderte anschließend auf den anliegenden Grünstreifen in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen. Der 78-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Beide stark beschädigten Fahrzeuge (ca. 10.000 Euro= wurden auf Wunsch der Beteiligten von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Ermittlungen zur möglichen Unfallursache dauern noch an.

