Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Fußballschmierereien an Schaufenster

Spenge (ots)

(um) Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben an einem Gebäudekomplex am Lönsweg in der Nähe des Apothekerweg. Die Schriftzüge weisen den Text DSC und Bezug zum Preussen Münster Spiel auf. Ebenso ist das Mauerwerk in der Nähe mit den Schriftzügen überzogen worden. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

