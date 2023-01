Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Kind bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Taxi-Fahrer (41) hat am Donnerstagmorgen (12. Januar, 8 Uhr) beim Linksabbiegen von der Nikolaistraße auf die Düsseldorfer Straße ein Kind übersehen, das gerade bei Grün die Fahrbahn querte. Er fuhr den 12-Jährigen an. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei hatte die Fahrbahn in Richtung Hochfeld kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt.

