POL-DU: Ruhrort: Blauer Kombi prallt gegen Schiff

In der Nacht zu Mittwoch (11. Januar, gegen 1 Uhr) ist am Hafenkanal ein blauer Kombi die Böschung heruntergefahren und gegen ein Tankmotorschiff geprallt. Der Fahrer wollte anscheinend am Ende des Kanals wenden und kam an der Grasböschung ins Rutschen. Er konnte sich noch vor dem Aufprall durch einen Sprung aus dem Auto retten und blieb unverletzt. Sein Wagen wurde schließlich von der Feuerwehr mit einer Seilwinde geborgen. Der Kombi ist nicht mehr fahrbereit.

