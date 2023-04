POL-ST: Wettringen, Renitenter Ladendieb

Greven (ots) - Der Polizei sind am Dienstagmorgen neun Kfz-Aufbrüche gemeldet worden. Die Täter haben an allen Fahrzeugen in der Nacht von Ostermontag (10.04.) auf Dienstag (11.04.) Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. An der Montargisstraße waren drei Pkw betroffen. Aus einem grauen VW Touran, der in Höhe der Hausnummer 17 parkte, entwendeten die Täter eine CD-Mappe. An einem weißen Peugeot 308, der in Höhe ...

mehr