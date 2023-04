Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Einfamilienhaus/Kripo ermittelt

Biblis (ots)

In der Nacht zum Sonntag (09.04.) wurde durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Wattenheim eingebrochen. Was genau die ungebetenen Besucher bei der Tat entwendeten, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 06252/7060 an das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell