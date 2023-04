Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

Groß-Gerau

Am Sonntagmittag (09.04.), gegen 14.10 Uhr, traf ein Einbrecher auf die Bewohner eines Wohnhauses in der Jakob-Hess-Straße und floh daraufhin sofort ohne Beute durch ein Fenster vom Tatort und setzte seine Flucht in der Folge mit einem kleinen Fahrrad fort. In das Einfamilienhaus gelangte der Einbrecher zuvor über die Terrassentür. Der Unbekannte ist circa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Der Mann war dunkel gekleidet.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

