POL-UL: (BC) Biberach - Mann verletzt

Am Sonntag sollen Unbekannte in Biberach einen 33-Jährigen angegriffen haben.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr war der Mann in der Biberacher Innenstadt auf dem Weg nach Hause. In der Hindenburgstraße traf er auf eine Gruppe von fünf oder sechs Männern. Einer der Männer soll ihm von hinten eine Flasche über den Kopf geschlagen haben. Als er sich wehrte, attackierte ihn die Gruppe. Nach den Angaben des 33-Jährigen schlugen sie ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Danach flüchteten sie in Richtung Waldseer Straße. Der 33-Jährige begab sich anschließend selbständig in eine Klinik und erstattete am darauffolgenden Tag Anzeige. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Biberach (Telefon: 07351/4470) sucht nun nach den Tätern und bittet um Hinweise von Zeugen. Der Verletzte beschrieb einen der Täter als groß und schlank. Weitere Hinweise zu den Unbekannten sind nicht bekannt.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

