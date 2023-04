POL-DA: Bürstadt: Motorroller vor Haus entwendet

Erbach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (09.04.) ihr Unwesen in der "Oberen Stadtwiese" getrieben. Insgesamt zwei Kanaldeckel hoben die Unbekannten am Straßenrand aus und warfen sie anschließend in einen in der Nähe befindlichen Bachlauf. Jetzt hat die Polizei in Erbach die ...

mehr