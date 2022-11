POL-STH: Stadthagen- Fahren unter Alkoholeinfluss

Luhden (ots) - (mja)Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am 04.11.2022 in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Straße "Auf der Mothe" gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat diese dadurch beschädigt. Im Anschluss hat sich der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden an der Grundstücksmauer wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat ...

