POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl von Baumaschinen gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern gegen 19.14 Uhr kam es in Nordhorn in der Klarastraße zu einem Brand. Dabei entdeckte eine Reinigungskraft in einem Mülleimer auf dem Schulgelände das Feuer. Die 47-Jährige konnte den Brand selbst löschen. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. ...

