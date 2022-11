POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Obernkirchen (ots) - (ma) Am Kammweg in Obernkirchen kam es gestern in der Zeit von 18.15 bis 18.35 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten an dem Bungalow ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, um Schmuck und mehrere Uhren zu entwenden. Nach einem Zeugenhinweis auf mögliche Tatverdächtige leitete die Polizei Bückeburg mit mehreren Funkstreifenwagen eine Nahbereichsfahndung ein, die allerdings ergebnislos verlief. ...

mehr