Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil gestohlen

Hermannsburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (02.06.22) kam es in der Hermannsburger Missionsstraße zu einer Komplettentwendung eines VW T5 California. Der Fahrzeugbesitzer hatte das Fahrzeug zuvor am Fahrbahnrand vor seinem Grundstück, zwischen den Straßen "Sägenförth" und "Alte Celler Heerstraße", abgestellt und auch zuletzt dort gesehen. Die unbekannten Täter dürften sich dann im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr bis ca. 11:00 Uhr am Fahrzeug zu schaffen gemacht und gestohlen haben.

Das Wohnmobil ist in der Farbe Graumetallic lackiert und dürfte noch einen Restwert von rund 30.000 Euro haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter Telefon (05051) 471660 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell