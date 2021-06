Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmittag (26.06.2021) vier Ladendiebe festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich in einer Parfümerie an der Klagenfurter Straße mehrere Pflegeartikel und Parfums im Wert in Höhe von zirka 80 Euro entwendet zu haben. Ermittlungen ergaben, dass zwei 24 und 44 Jahre alte Frauen sowie zwei 33 und 36 Jahre alte Männer gegen 12.20 Uhr arbeitsteilig vor und in der Parfümerie die Artikel an sich nahmen und teilweise in ihre Taschen steckten, während sie versuchten, das Personal abzulenken. Die Mitarbeiter des Geschäfts durchschauten das Treiben der Tatverdächtigen, konnten sie nach Verlassen der Parfümerie aufhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder entlassen.

