POL-DA: Erbach: Zwei Kanaldeckel ausgehoben und in Bach geworfen/Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Erbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (09.04.) ihr Unwesen in der "Oberen Stadtwiese" getrieben. Insgesamt zwei Kanaldeckel hoben die Unbekannten am Straßenrand aus und warfen sie anschließend in einen in der Nähe befindlichen Bachlauf. Jetzt hat die Polizei in Erbach die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Wer hat in diesen Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06062/9530 sind die Beamten in Erbach zu erreichen.

