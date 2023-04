POL-DA: Heppenheim: Alkoholisiert am Steuer/Streife nimmt 42-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (09.04.) haben Kriminelle ein Geschäft im Stadtteil Arheilgen ins Visier genommen und mehrere Hundert Dosen Energydrinks gestohlen. Zwischen 2.45 Uhr und 4.15 Uhr gelangten zwei bislang noch unbekannte Täter insgesamt fünfmal in den Hinterhof des Marktes in der unteren Mühlstraße. Hier luden sie die Dosen in mitgebrachte Fahrrad-Anhänger und flüchteten anschließend mit ...

