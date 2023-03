Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizisten verfolgen flüchtigen Ladendieb - Festnahme mit Widerstand

Siegburg (ots)

Am Dienstagmittag (14. März) bestreiften Polizisten in Zivil zu Fuß die Siegburger Innenstadt. Gegen 14.30 Uhr fielen den Beamten zwei junge Männer auf, die mit einer leeren Papiertüte in der Hand einen Drogeriemarkt in der Holzgasse betraten. Nur wenige Augenblicke später kamen die beiden Verdächtigen aus dem Laden gestürmt und rannten in Richtung Markt. Die Alarmanlage des Geschäfts hatte ausgelöst und eine Mitarbeiterin kam ebenfalls aus dem Laden gelaufen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung nach den Flüchtigen auf, die zunächst in die Mühlenstraße liefen.

Im Bereich der Kirchgasse konnten sie einen der Täter, einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in Bonn, stellen. Die Tüte mit der Beute hatte er zuvor in einem Mülleimer versteckt. In der präparierten Papiertüte befanden sich Parfüms im Wert von rund 800 Euro.

Sein Mittäter, ein 20 bis 28 Jahre alter Mann, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Jogginghose und heller Basecap, konnte unerkannt entkommen. Die Fahndung nach ihm dauert an.

Als sich die zivil gekleideten Beamte als Polizisten zu erkennen gaben und den 16-Jährigen festhalten wollten, schlug er um sich, um weiter zu flüchten. Die Beamten brachten den 16-Jährigen zu Boden und hielten ihn dort fest. Hier versuchte der junge Mann sich durch Tritte und Bisse aus dem Griff der Polizisten zu lösen. Erst als ihm Handfesseln angelegt waren, konnte der 16-Jährige in einen hinzugerufenen Streifenwagen gesetzt und zur Polizeiwache gebracht werden.

Die beiden Beamten wurden bei dem tätlichen Angriff leicht verletzt. Sie setzten ihren Dienst fort.

Der Verdächtige, der polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentums- und Gewaltkriminalität hat, wurde vorläufig festgenommen. Weil nach Überprüfung keine Gründe für ein weiteres Festhalten des Bonners vorlagen, musste er auf freien Fuß gesetzt werden.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ermittelt. Hinweise zu seinem Mittäter nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. #RheinSiegSicher (Bi)

