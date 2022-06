PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruchsversuch in Gebäude der Feuerwehr +++ Einbruch in Imbissbude +++ Motorroller gestohlen +++ Fahrzeuge mit Bauschaum beschädigt

Bad Schwalbach

1. Einbruchsversuch in Gebäude der Feuerwehr, Niedernhausen, Niederseelbach, Brückenstraße, Montag, 06.06.2022, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Am Montag kam es in Niederseelbach zu einem versuchten Einbruch in das dortige Feuerwehrgebäude. Gegen 11:00 Uhr wurde der Einbruchsversuch festgestellt. Unbekannte hatten zuvor versucht die Haupteingangstür der Feuerwehr in der Brückenstraße aufzuhebeln und waren offensichtlich gescheitert. Im Anschluss traten die Einbrecher die Flucht an und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Einbruch in Imbissbude, Lorch, Rheinuferstraße, Montag, 06.06.2022 20:00 Uhr, bis 07.06.2022, 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Imbissbude in Lorch ein. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 01:00 Uhr begaben sich der oder die Einbrecher zu dem Lokal in der Rheinuferstraße und brachen gewaltsam die Zugangstür auf. Im Inneren angekommen, wurde die zu diesem Zeitpunkt bereits geleerte Kasse aufgebrochen und durchsucht. Nach dem die Täter hier keinen Erfolg hatten, nahmen sie eine Kaffeemaschine, diverse Lebensmittel und Gasflaschen an sich und suchten das Weite. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Motorroller gestohlen, Rüdesheim am Rhein, St.-Urban-Straße, Sonntag, 05.06.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 06.06.2022, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte in Rüdesheim einen Motorroller entwendet. Der mit einem Schloss gesicherte schwarze Roller der Marke "Nova Motors" parkte im genannten Zeitraum vor der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der St.-Urban-Straße. Vom Zweirad fehlt seitdem jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Fahrzeuge mit Bauschaum beschädigt, Idstein, Konrad-Adenauer-Straße / Großer Feldbergweg, Samstag, 04.06.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 05.06.2022, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag beschädigte eine unbekannte Person zwei geparkte Fahrzeuge auf ungewöhnliche Art und Weise. Sowohl in der Konrad-Adenauer-Straße als auch in der angrenzenden Straße "Großer Feldbergweg" wurden durch die Täter jeweils ein Fahrzeug mittels Bauschaum besprüht und dadurch ein Gesamtschaden von etwa 800 Euro verursacht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

