Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Arlewatt: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Zeugen gesucht!

Arlewatt (ots)

In der Nacht vom Sonntag (04.12.22) auf Montag brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in Arlewatt ein. In der Zeit von 18:00 - 09:00 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Tür und betraten das Gebäude. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, einen Beamer und eine Taschenlampe.

Die Kriminalpolizei Husum sucht Zeugen und Hinweisgeber zur Tat. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell