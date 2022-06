Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sibbesse (geb). Am 03.06.2022 zwischen 21:30 Uhr und 23:15 Uhr kam es an der Anschrift Lange Halbe 11 in 31079 Sibbesse zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in befuhr die Straße Lange Halbe in Fahrtrichtung Hauptstraße. Hierbei touchierte er/sie einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer/-in machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sibbesse unter 05065/963910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell