BPOLI DD: Nackter Mann im IC belästigt Reisende und wird von Mitreisenden überwältigt

Dresden (ots)

Am Mittwochmittag (15.12.2021) wurde eine Reisende im IC von Leipzig nach Dresden fahrend, plötzlich von einem nackten Mann belästigt und angegriffen.

Zwei weitere Bahnreisende eilten der Frau zu Hilfe und konnten den sich heftig wehrenden 45-jährigen Mann überwältigen. Dabei zogen sich sowohl der nackte Angreifer als auch die beiden Männer leichte Verletzungen zu.

Am planmäßigen Halt in Riesa wurde der Exhibitionist durch die Landespolizei festgenommen. Der eingetroffene Rettungsdienst brachte den offenbar geistig verwirrten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach ärztlicher Begutachtung begleiteten Bundespolizisten den Deutschen in eine psychiatrische Fachklinik.

Nach ersten Erkenntnissen erfolgte der Zustieg in Leipzig. Im Zug habe er sich seiner Kleidung entledigt. Er gab an, Stimmen hätten ihm gesagt, er solle sich entkleiden und der Frau an die Brust fassen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung, exhibitionistischen Handlungen sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses ein. Die Ermittlungen dauern an.

