Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Polizei sucht Zeugen nach Ladendiebstahl

Süderbrarup (ots)

Bereits am Freitag (25. November 2022) kam es im Rewe-Markt in der Großen Straße in Süderbrarup zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann wollte gegen 18:50 Uhr mehrere E-Zigaretten stehlen und wurde von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Der Mann flüchtete in die Große Straße. Der Mitarbeiter folgte ihm und konnte den Dieb stoppen. Dieser verlor seine Beute, bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und konnte anschließend weglaufen. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Der Mann war zirka 20 - 30 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Er trug einen grauschwarzen Pullover, eine graue Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen.

Die Polizei in Süderbrarup sucht Zeugen der Tat und Hinweisgeber zu dem Täter. Diese werden gebeten, sich zu melden (Tel.: 04641-4809830 oder Mail: suederbrarup.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell